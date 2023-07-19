Sakarya'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı

- Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta otomobil ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Erenler ilçesi Pekşenler mevkiinde bulunan yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AAP 847 plakalı otomobil ile 81 ACL 777 plakalı panelvan tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan panelvan yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile panelvan tipi araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.