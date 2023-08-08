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Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 Karayolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 ENH 263 plakalı otomobil ile H.A. hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan baba H.A. ve oğlu K.C.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Sakarya Güncel Haberler

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