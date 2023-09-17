Sakarya'da Otomobil ile Bisiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile bisiklet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.