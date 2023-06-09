Sakarya'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada sürücünün eşi Ayşe Bayram ile kızları Zehra Yılmaz yaralandı. Yaralılardan Ayşe Bayram'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Bekirpaşa mevkisi İstanbul istikametinde, Mustafa Bayram idaresindeki 54 KN 260 plakalı otomobil, çöp konteyneri ve direğe çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Kazada sürücünün eşi Ayşe Bayram ile kızları Zehra Yılmaz yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Bayram'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.