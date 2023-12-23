Sakarya'da Otomobil Çarpışması: Babaanne ve Torunu Yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve babaanne ile 8 aylık torunu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı.
Batakköylü Mahallesi Batakköylü Caddesi'nde, Hasan Hüseyin A. (23) idaresindeki 34 ADA 70 plakalı otomobil ile Atay A'nın (62) kullandığı 54 AT 366 otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Atay A'nın eşi Yaşariye A. ve 8 aylık torunları Asel Mira A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.