Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Kumru Sokak'ta evlerin yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle evlere ve yakındaki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Arifiye, İtfaiye, Sakarya, Yangın, Güncel, Haberler

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