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Sakarya'da Otizmli Çocuğun Vefatıyla İlgili Açıklama

Sakarya'da Otizmli Çocuğun Vefatıyla İlgili Açıklama
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Sakarya Valiliği, A. Musti'nin sağlık durumu ve ölümü hakkında detaylı bir açıklama yaparak aileye bilgi verildiğini ve şikayetlerinin bulunmadığını bildirdi.

Sakarya Valiliği, Fatma Hamit Atay Otizm Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, A. Musti'nin merkezde bakım ve koruma altında bulunduğu, epilepsi ve otizm tanılarıyla takip edildiği, daha önce geçirdiği pnömonilere bağlı akciğer hassasiyetinin geliştiği ve uzun süredir çeşitli sağlık problemleri yaşadığının bilindiği belirtildi.

A. Musti'nin öz bakım becerilerinin sınırlı olduğu ve enfeksiyonlara açık bünyeye sahip olduğu için sık sık sağlık kuruluşlarına sevk edildiği, bu durumun sağlık kayıtlarında yer aldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son olarak 26 Nisan gecesi ateş, halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle hastaneye sevk edildiği, burada pnömoni tanısı konulduğu ve ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı tespit edilmiştir. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen A. Musti'nin 1 Mayıs gece yarısı organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bireyin rahatsızlandığı anda ailesine derhal bilgi verildiği, ailenin ivedilikle hastaneye ulaştığı ve süreçle ilgili herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir."

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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