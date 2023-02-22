Sakarya'da otelin çatı katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 5 katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Karasu, Kocaali, Ferizli ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve 112 Acil Servis bölgeye sevk edildi. Merdivenli araçlarla yapılan yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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