Sakarya'da Ortaokul Öğrencilerinin TÜBİTAK Ödüllü Yenilikçi Enerji Projesi

Sakarya'da iki ortaokul öğrencisinin danışman öğretmenleri rehberliğinde geliştirdiği TÜBİTAK ödüllü cihaz, elektromanyetik alanlardan elde ettiği enerjiyle düşük güçlü elektronik eşyaların çalıştırılmasını sağlıyor.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören ortaokul öğrencileri 12 yaşındaki Gökhan Taha Ağpınar ve 11 yaşındaki Huzeyfe Yaman Dertli, danışman öğretmenleri İlyas Kurt rehberliğinde "Elektromanyetik Alandan Enerji Hasadı" adlı proje geliştirdi.

Özellikle telsiz gibi haberleşme cihazlarından yayılan radyo frekans sinyalleri algılayıp harici enerji kaynağına ihtiyaç duymaksızın enerji üretimini hedefleyen proje kapsamında üretilen elektronik kart, çevresel elektromanyetik alanları kullanarak düşük güçlü elektronik cihazların çalışmasını sağlayacak seviyede enerji elde ediyor.

"TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" fizik kategorisinde Türkiye ikinciliği kazanan projeyle, elektromanyetik enerji kullanımı farkındalığının yanı sıra gelecekte düşük güç tüketen sistemler için sürdürülebilir enerji çözümlerine kaynak sağlanması hedefleniyor.

"Elektriği düşük güç harcayan cihazlarda rahatlıkla kullanabiliriz"

Sakarya BİLSEM Uçak Bakım ve Elektroniği Öğretmeni İlyas Kurt, AA muhabirine, öğrencilerle proje geliştirirken dünyada giderek artan enerji problemi alanına yoğunlaştıklarını, alternatif yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini anlattı.

Literatür taramalarında elektromanyetik alandan enerji hasadının mümkün olduğunu gördüklerini ve bu kapsamda çalışmaya başladıklarını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Düşük enerjiyle güç tüketen cihazların kullanımı son dönemlerde arttı. Akıllı saat, giyilebilir sağlık ürünleri gibi teknolojilerin yaygınlaştığını görüyoruz. Bunların şarj ve batarya atık problemi var. Biz de bu alandaki sorunu gördüğümüz için düşük güçte enerji harcayan cihazlara acaba enerji kaynağı oluşturabilir miyiz diye yola çıktık. Elektromanyetik alandan yani havada farklı bir formda bulunan enerjiyi, öğrencilerimizle tasarladığımız elektronik kartla frekansı elektrik enerjisine dönüştürdük."

Kurt, proje aşamasının 6 ay sürdüğünü, gerekli gözlem ve testleri yaptıktan sonra farklı türde radyo frekans sinyallerinden ne kadar enerji elde edebileceklerini hesapladıklarını belirterek, farklı kurumların baz istasyonlarını da ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Elde edilen elektriğin kullanım alanlarına dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

"Üretilen elektriği düşük güç harcayan cihazlarda rahatlıkla kullanabiliriz. Bizim devremiz milivat düzeyde enerji üretiyor. Akıllı saat, bluetooth kulaklık gibi sensör tabanlı cihazlarda, giyilebilir sağlık teknolojileri gibi cihazlarda biz bu devremizi kullanabiliriz. Öte yandan, doğal afet, deprem gibi felaketlerde enerji kesintileri uzun süre yaşanıyor. Bununla beraber arama kurtarma ekipleri de telsizle haberleşiyor. Bu da devremiz için önemli frekans kaynağı.

Şöyle bir fikrimiz de var; göçük altında kalan insanların, arama kurtarma ekiplerinin telsizlerinden yayılan radyo frekans sayesinde yanında bulunduracağı bu devreyle mini bir sinyal göndererek ya da yer konum belirleyicisi gibi cihazla yerlerinin tespit edilmesi ve ulaşılması konusunda çalışmalar yapmayı düşünüyoruz."

Kurt, bu sistemi geliştirmeyi düşündüklerini, daha çok frekans yakalamak ve gerilimi depolamak için anten teknolojileri üzerinde çalıştıklarını aktararak, ürünün ticarileşme bakımından potansiyeli yüksek bir sistem olduğunu, bunu geliştirdikten sonra patent ve ticarileşme alanında çalışacaklarını sözlerine ekledi.

"Çevre dostu verimli enerji kaynağı oluşturmayı hedefledik"

Merkezin 7. sınıf öğrencisi Gökhan Taha Ağpınar da yenilenebilir enerji konusuna yoğunlaştıklarını, güncel teknolojideki düşük güçle çalışan çok sayıda cihaz için yenilenebilir çevre dostu verimli enerji kaynağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Devrenin çalışma şeklini anlatan Ağpınar, katıldıkları final yarışmasında Türkiye ikincisi olmalarının kendilerine şevk verdiğini belirterek, verimli şekilde enerji hasadı yapabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öğrenci Huzeyfe Yaman Dertli de projenin ileride doğal afet bölgelerinde de kullanılabilecek potansiyele ulaşabileceğini dile getirdi.