Sakarya'da Ormanlık Alanlarda Çevre Temizlik Çalışmaları

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Sakarya Valiliği, ormanlarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında toplanan cam şişe ve kağıt atıkların imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini açıkladı. Çalışmalar, orman yangınları riskini azaltmak amacıyla yapıldı.

Sakarya Valiliği, ormanlık alanlarda gerçekleştirilen çevre temizlik çalışmaları kapsamında toplanan cam şişe ve kağıt gibi atıkların imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarınca, kentte yol kenarlarına belirli aralıklarla dizilmiş cam şişelerin ve altlarına yerleştirilmiş kağıt parçalarının görüntülendiği paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son dönemde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ormanlık alanlarda bulunan cam şişe, kağıt ve benzeri atıkların yangın riskini artırdığı gerekçesiyle duyarlı vatandaşlarımızın öncülüğünde başlatılan çevre temizliği çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığımızın bilgisi ve denetimi dahilinde yürütülmüş olup söz konusu atıklar toplanarak imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir."

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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