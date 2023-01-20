Sakarya'da ormanlık alanda kontrol altına alınan yangın yeniden başladı Güncel Haberler Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada yeniden başladı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada yeniden başladı. Güney Mahallesi ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken alevler, lodosun etkisiyle tekrar yükseldi. Orman İşletme Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de bölgede söndürme çalışmalarına destek veriyor. Güncel Kaynak: AA / Gürkan Özer Sakarya Güncel Haberler

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