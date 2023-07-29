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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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