Sakarya'da Orman Yangınlarına Karşı Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tescilli mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023 ­- 1 Kasım 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her türlü ormanlık alanlarda mangal, semaver yakılarak piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması yasaktır. Ancak resmi tescilli korunan alanlar ve piknik/mesire alanlarında kontrollü piknik yapılması serbesttir. Ormanlık alanlarda konaklama yapılması yasaklanmıştır. Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanması yasaklanmıştır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımları içinde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlardan izin alınması zorunludur."

Açıklamada, Sakarya sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 Haziran - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında 24 saat boyunca tüm zamanlı olarak, anız ve bağ-bahçe-fındık altı temizliği vb. kontrollü ateş yakılmasının yasaklandığı vurgulanarak, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem yapılıp idari para cezasının uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Jandarma, polis gibi güvenlik birimleri ile orman muhafaza memurlarından oluşturulup gezici gözetleme yapacak ekiplerce resmi ve tescilli piknik alanlarının kontrol edileceği anlatılan açıklamada, vatandaşların yangınla ilgili şüpheli durumları 112 Acil Çağrı merkezlerine iletmeleri istendi.