Sakarya'da Orman Yangınları Sırasında Hayvanlara Yardım Seferberliği

Sakarya'da Orman Yangınları Sırasında Hayvanlara Yardım Seferberliği
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çıkan orman yangınları sırasında etkilenen hayvanlar için seferber oldu. Veteriner ekipleri, yangın alanlarında arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirerek, hayatta kalan hayvanlara ulaşmaya çalışıyor.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte çıkan orman yangınları sırasında, ilk andan itibaren hayvanlar için de seferber oldu. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Pati İzi ekibi, küle dönen arazilerde keşif yapıp yangından etkilenen hayvanlara ulaşmak için yoğun mesai yapıyor.

Sakarya'da çıkan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlarla mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki hayvanların kurtarılması için de çalışıyor. Veteriner ekipleri, yangın alanlarında arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Pati İzi ekibi ve oluşturulan veteriner timi, Geyve Doğançay, Bayat, Taşoluk, Adapazarı Kömürlük, Söğütlü Beylikkışla, Hendek Boztepe gibi bölgelerde, hayatta kalan hayvanlara ulaşmak için seferber oldu.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizde yaşayan her canlının ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ediyoruz. Yangınla mücadelede görev alan itfaiye ekiplerimiz, vatandaşlarımıza destek sağlayan Sosyal Hizmetler personelimiz ve ormanlarımızın sessiz sakinleri için çalışan Veteriner Hizmetleri ekiplerimizle sahadayız. Yaralı hayvanlara ulaşmak için arama-tarama faaliyetlerini titizlikle sürdürüyoruz. 'Bu Şehir Hepimizin' anlayışıyla her canlının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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