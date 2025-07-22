Sakarya'da Orman Yangınları: Adapazarı Kontrol Altında, Hendek'te Mücadele Sürüyor

SAKARYA'nın Adapazarı ve Hendek ilçelerinde orman yangınları çıktı. Adapazarı sınırları içerisindeki yöngın kısa sürede söndürülürken, ekipler Hendek ilçesindeki yangınla ilgili söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Kömürlük mevkisi, Poyrazlar Gölü yakınlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve hava destekli müdahale başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Saat 16.00 sıralarında ise Hendek ilçesi Hacıkışla ile Kocatöngel mevkileri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da helikopter desteği sağlandı. Bölgede söndürme çalışmalarına sürerken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.