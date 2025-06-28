Sakarya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'e sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan devam eden müdahaleleri, yangının 2. gününde de sürüyor.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan, Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 2'nci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları gün boyu devam etti. Bilecik'e sıçrayan yangına havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Gece karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden dahil oldu. Çok sayıda personel, arazöz ve iş makinesiyle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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