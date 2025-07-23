Sakarya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz ve 84 personel ile müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğançay'da meydana gelen orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinası ve 84 personel ile müdahale ediyoruz. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Haber: Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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