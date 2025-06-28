Sakarya'da Orman Yangınına 11 Helikopterle Müdahale

Sakarya'da Orman Yangınına 11 Helikopterle Müdahale
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik müdahalelerde 700 personel, 200 araç ve 11 yangın söndürme helikopteri görev alıyor.

YANGINA 11 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkıp Bilecik'e de sıçrayan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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