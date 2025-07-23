Sakarya'da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

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Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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