Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'na sıçradı. Ekipler gece boyunca yangına müdahale etti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 26 saat geride kaldı.

Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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