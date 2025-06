Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

"Şu an yaklaşık 300 kişi güvenli noktalara tahliye edildi"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

İlk andan itibaren tüm ekiplerin olay yerinde müdahalesini sürdürdüğünü belirten Sözer, "Özellikle de Orman Bölge, AFAD, kolluk birimlerimizle beraber olay yerine geldik. Tabii şu an itibarıyla can ve mal kaybımız yok. Bu da bizim için çok sevindirici bir olay. Tedbiren etkilenme ihtimali olan yaklaşık 10 yerleşim yerindeki vatandaşlarımızı hayvanlarıyla güvenli alanlara naklettik. Şu an ilçe merkezimizde zaten yurtlarımız, konaklama alanlarımız mevcut vatandaşlarımızı orada misafir ediyoruz. Hayvanları da boş besi alanlarımıza ve hayvan barınaklarına yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Sabaha karşı kontrol altına alınma ihtimali çok yüksek"

Sözer, bölge illerinden de desteklerin geldiğini ve hepsinin özverili şekilde çalışmalarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sabaha kadar umut ediyorum ki özellikle de rüzgarın dinmesi bu saatler itibarıyla bizi mutlu ediyor. Bu kapsamda da sabaha karşı kontrol altına alınma ihtimali çok yüksek. Şartlar bu şekilde devam ettiği sürece ekiplerimiz de özverili olarak sabaha kadar çalışıp bu tehlikeyi bertaraf edeceğimizi umut ediyorum. Bölge illerimizin tüm ekipleri sahada. Araçsal anlamda şu an itibarıyla bir sıkıntımız yok. Sahada uygun alanları tespit edip o alanlar da araçlarımızı çalışarak çalıştırarak ön alma yani yangının belli bir noktadan sonra ilerlemesi durdurma kapsamındaki çalışmalarımıza devam ediyor. Umut ediyorum ki sabaha karşı da bunu tamamlayacağız ve bu tehlikeyi bertaraf edeceğiz."

Yaklaşık 300 vatandaş ile bu kişilere ait 500'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara naklettiklerini dile getiren Sözer, "Çoğu vatandaşlarımız akrabalarında ve bulunduğu ikinci evlerde ve devamında da bizim ilçe merkezimizde, yurtlarımızda istedikleri gibi barınabilirler. İaşelerini hazırladık. Vatandaşlarımız da umutlu ama bir an önce yangının söndürülmesi ve evlerine bir an önce tekrardan geri dönmesi için sabırsızlıkla bekliyorlar. Şu an vatandaşlarımız açısından konaklama, iaşe ve güvenli alanlara nakledilme konusunda hiçbir problemimiz yok." diye konuştu.

Vali Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.