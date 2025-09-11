Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Akyazı-Hendek sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akyazı- Hendek sınırında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel