Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Akyazı-Hendek sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akyazı- Hendek sınırında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
