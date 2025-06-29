Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Bilecik Valiliği, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Sakarya'da geçen cuma günü başlayan orman yangının sıçradığı Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçesinde alevler kontrol altına alındı. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gölpazarı ilçemizde orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde soğutma ve kontrol çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Öte yandan, Osmaneli ilçemizde meydana gelen yangın da kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: BİLECİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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