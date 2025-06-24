Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde orman işletme deposundan çıkan yangın, ağaçlıklı alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile birlikte yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde orman işletme deposunda çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Soğucak mevkisinde yer alan Orman İşletme Müdürlüğünün deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden 159 personel ve 46 araçla müdahale edildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu'nun yönettiği çalışmada, ekiplerin müdahalesi ve helikopter desteğiyle depodaki ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan ağaçlık alandaki alevlerin yaklaştığı bölgede bulunan bir sitede oturanlar, jandarma ve polis ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangında depodaki bir iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

Ayrıca, aynı ilçedeki Beşdeğirmen mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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