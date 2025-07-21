Sakarya'da Orman Yangını: Hayvanların Acı Sesleri Yürekleri Dağladı

Sakarya'da Orman Yangını: Hayvanların Acı Sesleri Yürekleri Dağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geyve ilçesindeki orman yangını, birçok hayvanın can vermesine neden oldu. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, mahsur kalan hayvanları kurtarmak için çaba sarf etti. Yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesler, bölgedeki doğal yaşamın ne denli etkilendiğini gözler önüne serdi.

HAYVANLARIN ACI İÇERİSİNDEKİ SESLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Hacılar Köyü mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, bölgedeki doğal yaşamı da büyük ölçüde etkiledi. Yangında çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar ve ekipler, alevlerin arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çaba gösterdi. Ancak alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın yangın bölgesinden yükselen acı dolu sesleri yürekleri dağladı. Ekiplerin orman yangınını kontrol altına almak için mücadelesi sürerken, doğada büyük bir tahribat meydana geldiği belirtildi.

Levent TÜYSÜZ/ GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak

Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.