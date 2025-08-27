Sakarya'da Orman Yangını Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahaleye başladı.

1) SAKARYA'DA ORMAN YANGINI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahaleye başladı.

Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

