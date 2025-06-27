Sakarya'da Orman Yangını: 100 Kişi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan ve 11 saattir süren orman yangını, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Geyve ilçesinde 100 kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Bilecik Valisi, can güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirtirken, yangınla mücadele için tüm kamu kurumları seferber oldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını 11 saattir devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi'nde 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını kaydetti. Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu, bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini belirten Vali Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik'te, özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirleri aldı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir" dedi.

AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler ile Bilecik ve Göynük itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

HABER: Ahmet ERDEM/TARAKLI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi

İki genç kız saç saça birbirine girdi! Mahallelinin tepkisi bomba
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.