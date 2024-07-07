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Sakarya'da Orman İşletme Deposunda Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'da orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş, tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti. Patlama sonucunda ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi.

SAKARYA'da 6 Mayıs'ta orman işletme deposundaki damgalama tankında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Faik Yarımbaş (53), tedavi gördüğü hastanede 62 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Mayıs'ta saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesindeki Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü deposunda meydana geldi. Ağaçlara damgalama yapmak için kullanılan boyanın bulunduğu tankta, patlama oldu. Patlama sırasında tankın yakınındaki işçiler Faik Yarımbaş, Selçuk Yılmaz (44) ve Abdülkadir T. yaralandı. Vücudunun yüzde 65'inde yanıklar olan Selçuk Yılmaz, olaydan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 62 gündür tedavi gören Faik Yarımbaş da dün yaşam savaşını kaybetti. Böylece patlama ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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