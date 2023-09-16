Sakarya'da online satışla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, online satışla vatandaşları 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ilçede yaşayan A.N.A. online alışverişle dünyaca ünlü bir mobilya firmasının ürünlerini satarak komisyon kazandırdığı vadiyle satışa başladı. Başta vatandaşların para kazanmasına müsaade ederek güven kazanan şüpheli, ardından farklı kişileri 13 milyon lira zarara uğrattı.

Zarara uğrayanlar, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ifadesine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.N.A, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol şartıyla" serbest bırakıldı.