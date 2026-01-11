Haberler

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sakarya'da beklenen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Valilik, bu kararın ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
