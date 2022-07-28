Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Kocaali Sakarya Güncel Haberler

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