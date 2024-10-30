Sakarya'da Olayla İlgili 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Sakarya'da bir gencin ölümüyle sonuçlanan olayda, çelme atan T.K. ile kavga eden A.Ö. ve R.R.K. adliyeye sevk edildi. Eğlence mekanının sahipleri M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 2 GÖZALTI DAHA
Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.