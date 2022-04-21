Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi - Haberler

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Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede, öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede, öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşerek hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'nden alınan Enes İşçan'ın cenazesi, Nuriosmaniye Mahalle Camisi'ne getirildi.

İşcan'ın ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İşcan'ın cenazesi, öğle vakti mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye, İşcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan öğrenci N.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün, Marangozluk Bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, diğer öğrencilerin de karıştığı olayda İşcan yere düşmüştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan kaynaştırma öğrencisi İşcan, Geyve Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Geyve, Güncel, Haberler

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