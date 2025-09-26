Sakarya'da Okulda Müstehcen Davranış: Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Valiliği, bir okulda müstehcen şekilde dolaşan kişi hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir okulda gece saatlerinde bir kişinin müstehcen şekilde dolaştığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.