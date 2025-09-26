Haberler

Sakarya'da Okulda Müstehcen Davranış: Soruşturma Başlatıldı

Sakarya Valiliği, bir okulda müstehcen şekilde dolaşan gece bekçisi hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme yapıldı.

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
