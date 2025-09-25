Sakarya'da öğretmeni darbeden veli ile arkadaşına adli kontrol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir öğretmenin darbedildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Sapanca Anadolu Lisesi'nde öğretmen Y.Y.Y'ye yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen öğrenci velisi M.A. ile arkadaşı İ.K'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sendikalar, öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi

Öte yandan, Sapanca Anadolu Lisesi öğrencileri, ellerinde taşıdıkları dövizler ile sloganlar atarak öğretmenleri Y.Y.Y. ile Sapanca Şehit Pilot Albay Güneri Ekici Parkı'na yürüdü.

Öğretmenler, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Bir-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikalarının üyelerinin de katılımıyla alanda basın açıklaması düzenlendi.

Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Barış Çetin, yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin geleceğe sıkılan bir kurşun olduğunu ifade etti.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Çetin, "Bilinçli nesiller yetiştirmek biz eğitimcilerin olduğu kadar ailelerin de en önemli görevidir. Buradan bir kez daha ailelerimize ve tüm topluma ricada bulunuyoruz. Öğretmenlere verdiğimiz değer, çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek herkesin görevidir." diye konuştu.

Olay

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dün, Sapanca Anadolu Lisesi'nde öğretmen Y.Y.Y'ye bir öğrencinin velisi M.A. ile arkadaşı İ.K. saldırmış, yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılmıştı.

Sakarya Valiliği, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.