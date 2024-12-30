Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
İstanbul'da korkutan yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

Sakarya'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet ve Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Sakarya'da Öğrencilere Kadına Yönelik Şiddet ve Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddet ve uyuşturucu ile mücadele amacıyla Sapanca Anadolu Lisesi'nde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde KADES uygulaması ve farkındalık artırıcı bilgiler paylaşıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddet ile uyuşturucuyla mücadelede mobil programlarının kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

Sapanca Anadolu Lisesi konferans salonundaki eğitimde, KADES uygulaması tanıtıldı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar anlatıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve madde bağımlılığın önüne geçilmesi konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Lisenin rehber öğretmeni Engin Kaya, AA muhabirine, öğrencilere yönelik bu tarz seminerleri önleyici rehberlik kapsamında zaman zaman kendilerinin de yaptıklarını ancak sahadan gelenler eşliğinde verilen eğitimlerin çocuklarda daha güzel farkındalık oluşturduğunu anlattı.

Kaya, şiddet ve bağımlılığa karşı ne gibi önleyici çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi aktarımının çocuklar için faydalı olduğunu belirtti.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Hilal Tekin de hem anne hem de bir öğretmen olarak çok faydalı geçtiğini düşündüğü eğitimin, bilinçlenme ve farkındalık oluşturma açısından önemine değindi.

Öğrenci Ecrin Erkin, hem uyuşturucu hem de şiddete karşı daha bilinçli olmalarını sağlayan eğitimlerde öğrendiği mobil uygulamalar hakkında geniş bilgiye sahip olduklarını kaydetti.

11. sınıf öğrencisi Samet Saylan, eğitimlerin kendilerini bilinçlendirdiğini dile getirerek, "Tek tuşla hem alıcının hem de satıcının yerleri tespit ediliyormuş. Bu gerçekten güzel. Verilen bu bilgilerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Kafamda bir sürü soru işaretleri vardı, aldığım eğitimle bunların hepsini açıklığa kavuşturmuş oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
img

Esma Esad ölüme terk edildi
img

Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
img

SGK borcu olan belediyelere haciz işlemi gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 30-31 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.