Sakarya'da öğrenciler 'Göz Hakkı' projesiyle gönüllere dokunuyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da imam hatip lisesinde hayata geçirilen "Göz Hakkı" projesiyle okuldaki öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun hayata geçirdiği projeyle öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından toplanan yardımlar 45 ihtiyaç sahibi öğrenciye bayramdan önce teslim edilecek.

Okul müdürü Mustafa Bulut, gazetecilere, daha önce de bu tür projeler yaptıklarını söyledi.

Projelere pandemi dolayısıyla iki yıl ara verildiğini ve bu yıl tekrar çalışmalara başladıklarını belirten Bulut, "Bizim temel hedefimiz sosyal etkinliklerle de yardımlaşmalarda da öğrencilerimizin projenin içinde olmaları. Bizim esas hedefimiz öğrenci ve öğretmenlerimizin gönüllere dokunmalarını sağlamaktır. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz paylaşmayı paylaştırmayı öğreniyorlar." dedi.

Bulut, çalışmaların devam edeceğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Danışman öğretmen Nuray Ayar da proje kapsamında öğrencilerle hazırlayacakları pakete çocukların hoşlandığı meyve suyu, süt, gofret gibi ürünleri koyacaklarını kaydetti.

Projenin ilgi gördüğünü, bayrama kadar paketleri dağıtacaklarını dile getiren ayar, ayrıca çocuklara zarf içinde bayram harçlığı vereceklerini de sözlerine ekledi.

Projede Ömer Vergül ve Burak Bilgi ile yer alan Hamza Aydoğdu da çocukların bayramda ilgi duyduğu malzemeleri yüzünde tebessüm oluşturmak ve kalplerine dokunmak amaçlı hazırladıklarını söyledi.