Sakarya'da öğrenciler Filistin için seslerini 3 dilde yükseltti

Sakarya'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için yazdıkları metni 3 dilde seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında, Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin Filistin konulu şarkılar seslendirdiği programda, öğrenci Rukiye Çakır, "Ben Filistinli Çocuk" adlı şiiri okudu.

Daha sonra hazırlanan metni okuyan öğrenci Sevinç Aynalı, İsrail'in soykırımını 2 yıldır sürdürdüğünü, bütün bir halkın zor durumda bırakıldığı çok karanlık dönem yaşandığını söyledi.

Gazzelilerin yaşadıklarını unutmadıklarını belirten Aynalı, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalanmasıyla binlerce çocuk, kadın ve masum insanın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Aynalı, elektrik ve yiyeceğin olmadığı Gazze'de insanların hastalandığını fakat tedavi olamadıklarını anlattı.

İnsan haklarının ve vicdanın hiçe sayıldığını vurgulayan Aynalı, şöyle devam etti:

"Biz çocuklar olarak şunu söylüyoruz; sessiz kalmak, bu haksızlığa göz yummaktır. Hepimizin yaşama hakkı vardır. Nerede doğarsak doğalım, kim olursak olalım, barış içinde yaşamak bizim en doğal hakkımızdır. Biz umudumuzu kaybetmedik. Adaletin ve barışın sesini yükseltmeye devam ediyoruz. Kalıcı barış, sadece bombaların susmasıyla değil, insanların haklarına saygı gösterilmesiyle sağlanır. Yaşananların unutulmaması ve bir daha asla yaşanmaması için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün bu kürsüden dünyaya sesleniyoruz; adalet kazansın, barış kazansın, insanlık kazansın, çocuklar ölmesin."

Daha sonra metni öğrenciler Mustafa Salih Birben Arapça, Sena Türkoğlu İngilizce okudu.

Filistinli öğrenci Sıraç Nassa ile Yunus Balcıoğlu, İsrail'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit olan Gazze İslam Üniversitesi profesörü, yazar ve şair Refaat Alareer'in "Eğer Ölmem Gerekiyorsa" adlı şiirini okudu.

"Ortak sorumluluk bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz"

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Filistin meselesi ve Küresel Sumud Filosu gündeminin, Sakarya'da eğitim ailesinin ortak vicdanında güçlü şekilde yer aldığını söyledi.

Bakırtaş, temel sorumluluklarından birinin de öğrencilerin barış, demokrasi ve evrensel insan haklarının gerektirdiği ahlaki sorumluluk bilgisiyle yetiştirmek olduğunu kaydetti.

İnsan hakları ihlallerini ve hukuksuzluğu durdurma çabasında eğitimcilerin de büyük sorumluluğu olduğuna işaret eden Bakırtaş, "Tüm okullarımızdaki etkinliklerle Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona ermesine yönelik kararlı desteğimizi somut şekilde göstermek ve gençlerimizin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Milletimizin ortak duruşunu güçlü şekilde yansıtmak istiyoruz. Sakarya eğitim ailesi her zaman tüm faaliyetleriyle Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar, "Filistin'de Çocuk Olmak" sergisini gezdi.