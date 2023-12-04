Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorlukları deneyerek tecrübe etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, oluşturan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde öğrenciler, oluşturan parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

Genç İHH Sakarya ve Karasu temsilcilikleri tarafından Karasu Şehit İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi bahçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli parkuru oluşturuldu.

Öğrenciler, bu parkuru gözleri bağlı şekilde ve tekerlekli sandalyeyle geçerek, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları tecrübe etti.

Genç İHH Sakarya Sorumlusu Zeynep Didar Sağdıç, etkinlik hakkında bilgi vererek, "Empati parkurunda amacımız, günlük yaşantılarında engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları ve nasıl engellerle karşılaştığını göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Genç İHH Karasu Aktif Birim Başkanı Rabia Öztürk de çeşitli nedenlerle sosyal yaşam alanlarında engellerle karşılaşan bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Hayata onların penceresinden bakabilmeyi sağlamaya çalıştık." dedi.

Okul öğrencilerinden Nisanur Şenek de parkurda zor anlar yaşadığını belirterek, engellilerin zor şartlar altında yaşadığını anladığını kaydetti.

Betül Pekmezci de parkuru hazırlayanlara teşekkür ederek, "Bu duyguyu tatmamıza yardımcı oldu. Benim de yürüme engelli arkadaşım var. Onu anlamam için faydalı oldu. Sokakta gördüğümde daha çok yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.

Poyraz İsmail Göçmen de parkuru geçerken zorlandığını vurgulayarak, "Engelliler için daha iyi bir zihniyete sahip oldum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Sakarya Engelliler Etkinlikler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title