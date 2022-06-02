Sakarya'da oğlunu tüfekle yaralayan anne intihar etti - Haberler

Sakarya'da oğlunu tüfekle yaralayan anne intihar etti Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı oğlunu yaralayan anne aynı tüfekle intihar etti. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı oğlunu yaralayan anne aynı tüfekle intihar etti. Dağyoncalı Mahallesi'nde yaşayan N.E. (44), henüz bilinmeyen nedenle oğlu M.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu av tüfeğiyle yaralayan N.E, aynı silahla kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. N.E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü. AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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