Sakarya'da Narkotik Polisi Kovalamacada 3 Zanlıyı Yakaladı
Sakarya'da narkotik polisi, takip ettikleri aracı durdurmak isteyen zanlıların kaçışı sonrası gerçekleşen kovalamacada 3 kişiyi yakaladı. Araç, inceleme için emniyete çekildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde takip ettikleri 34 BD 077 plakalı aracı durdurmak istedi.
Şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Araç, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.
Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan araç, arama ve inceleme yapılmak üzere emniyete çekildi.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel