Sakarya'da Müstakil Evde Yangın: Yaşlı Çift Dumandan Etkilendi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında, yaşlı bir çift dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi.

Bahçelievler Mahallesi Kamelya Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine mahalleye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaşlı çift S.A. ve Y.A. dumandan etkilendi, zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızları ise yara almadan kurtuldu.

Yaşlı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
