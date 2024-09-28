Sakarya'da Motosiklet Kazasında Genç Yaşamını Kaybetti
Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Hale R. hayatını kaybetti. Olayda motosiklet, sola dönüş yapan bir kamyonetle çarpıştı ve karşı yönden gelen bir otomobil tarafından savrularak tekrar vuruldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Adapazarı-Karapürçek yolunda ilerleyen Hale R'nin (20) kullandığı 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sola dönüş için manevra yapan H.İ.B. (36) idaresindeki 54 BG 951 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hale R'ye karşı yönden gelen M.A.B. (35) yönetimindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Hale R, sağlık personelinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.