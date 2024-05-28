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Sakarya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağaca çarpan motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak sürücü kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücünün ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden Emirhan İ. (23) idaresindeki 54 BE 790 plakalı motosiklet, Eski Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu. Motosikletten savrulan sürücü, çöp konteynerine çarparak yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emirhan İ, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen Emirhan İ'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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