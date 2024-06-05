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Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Sümeyye Gençer'in (20) kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda, K.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Serdivan Sakarya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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