Sakarya'da Motosiklet Denetimlerinde 1959 Sürücüye Ceza

Sakarya'da Motosiklet Denetimlerinde 1959 Sürücüye Ceza
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 16 bin 466 motosiklet kontrolü gerçekleştirdi ve kural ihlali yapan 1959 sürücüye işlem uygulandı. Denetimlerde, kask kullanmamak, abart egzoz ile çevreyi rahatsız etmek ve akrobatik hareketler nedeniyle cezalar verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma timlerince motosikletlilere yönelik denetimlerde 16 bin 466 motosiklet kontrol edildi, eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 1959 sürücüye işlem uygulandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kontrollerde 1094 sürücüye "kask kullanmamak", 56 sürücüye "abart egzoz" kullanarak çevreyi rahatsız etmekten, 34 sürücüye motosikleti kara yolunda tehlike oluşturabilecek şekilde "akrobatik hareketler" yaparak kullanmaktan, 26 sürücüye kara yolu üzerinde "yarış düzenlemekten" ve 183 sürücüye "plakasız" motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı, 383 araç ile 448 sürücü trafikten men edildi.

Açıklamada, 2023'te jandarma sorumluluk sınırlarında motosikletlerin karıştığı 95 yaralanmalı, 2024'te 2 ölümlü, 143 yaralanmalı, 2025 yılın ilk yarısında ise 1 ölümlü, 71 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği, bir kişinin olay yerinde, 4 kişinin de hastanede hayatını kaybettiği, 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meydana gelen kazaların aşırı hızla seyretme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, dikkatsiz ve alkollü araç kullanma; ölüm ve yaralanmaların ise yüzde 94'le büyük çoğunluğu kask ve koruyucu ekipman kullanmama sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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