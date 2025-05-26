Sakarya'da Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Uygulamalı Eğitim

Sakarya'da Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Uygulamalı Eğitim
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Sakarya'da düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrenciler Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi. Etkinlikte, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı gibi konular eğlenceli yöntemlerle anlatıldı.

Sakarya'da vatandaşlar ve öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 2 gün boyunca, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı anlattı.

Eğitimler sırasında çocuklara trafik kurallarına uymanın önemi, eğlenceli ve interaktif yöntemlerle aktarıldı.

Ayrıca, trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların başlıca nedenlerinden biri olan emniyet kemeri kullanımına dikkati çekmek amacıyla simülasyon aracıyla eğitim verilen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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