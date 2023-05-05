Sakarya'da mobil araç üreten firma 100 kişilik ek istihdam sağlayacak

Sakarya'da mobil araç üreten firmanın 100 kişilik ilave istihdama ilişkin İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik, sağlık, sahne, eğitim, mutfak-yemekhane ve kamu hizmet araçları gibi özel tasarım gerektiren mobil araçlara yoğun talep olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu araçların üretimini yapan Alkan Grup'un iş gücü ihtiyacı ve ilave istihdamı için İşkur'la 100 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesinin, Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde gerçekleşen programda, Vali Yardımcısı Selda Dural, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş ve Alkan Grup yöneticileri arasında imzalandığı kaydedildi.

Dural, programda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin genişlemesinin, hizmet sunumunda kalite, etkinlik ve verimlilik kavramları ile daha hızlı ve ucuz stratejilerin geliştirilmesini beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu noktada mobil özel araç imalatlarının bütün bu hususlara cevap verecek fırsatlar oluşturduğunu aktaran Dural, "Özel şirketlerin pazar ağlarının genişlemesi, kurumsal hizmetlerin en ücra köşelere kadar yaygınlaşması da bu tür araçlara olan gereksinimi de artırmıştır. Bunun yanında, deprem ve doğal afetler sonrası mobil özel araç imalatlarına talep en üst seviyelere çıkabilmektedir. Gelinen noktada, bu tür araçların Sakarya'da imal ediliyor olması gurur vericidir." ifadesini kullandı.

Dural, sektörün Sakarya'da çok hızla geliştiğini, bu alanda imalat yapan işletme sayısının her geçen gün arttığına değinerek, istihdama ilave destek sağlayan firma yetkililerini kutladı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Mesut Alkan da teknolojideki gelişmelerin taşınabilir mobil araçların üretimine olanak sağladığını kaydetti.

Alkan, bu araçların üretimi ve kullanımının artmasının bu alanda iş gücü ihtiyacını da beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Mobil araçlar, çeşitli kurum ve kuruluşlara özel dizayn edilerek mutfak-yemekhane, sağlık, eğitim, sahne, savunma, güvenlik gibi amaçlara hizmet etmektedir. Alkan Grup, bu alandaki araç ihracatını yüzde 50 arttırarak büyük bir ivme yakalamıştır. Dolayısıyla her yıl artarak davam eden imalatımız ve 110 kişilik istihdamımıza ilave 100 kişi daha katarak artan talebi karşılamak, istihdama ve ihracata daha fazla destek olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.