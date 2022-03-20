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Minibüsü arızalanan sürücünün yardımına trafik polisi koştu

AA - Güncel
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye gezen trafik polisi, yolda kalan sürücüye, arızalanan minibüsünü akaryakıt istasyonuna kadar iterek yardımcı oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde devriye gezen trafik polisi, yolda kalan sürücüye, arızalanan minibüsünü akaryakıt istasyonuna kadar iterek yardımcı oldu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, devriye sırasında D-100 kara yolu Ankara istikameti Kargalıhanbaba mevkisinde bir minibüsün arızalandığını gördü.

Araçtan inen trafik polisi, vatandaşların da desteğiyle kar yağışı altında aracı iterek sürücünün akaryakıt istasyonuna ulaşmasını sağladı.

Sürücü, kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Minibüsü arızalanan sürücünün yardımına trafik polisi koştu

Minibüsü arızalanan sürücünün yardımına trafik polisi koştu

Minibüsü arızalanan sürücünün yardımına trafik polisi koştu

AA / Güncel

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