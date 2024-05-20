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Sakarya'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çetinel'in cenazesi, Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ Numan Yazıcı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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